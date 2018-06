Rom (dpa) - Am entscheidenden zweiten Wahltag in Italien steigt die Spannung in dem Krisenland und im europäischen Ausland. Noch bis 15.00 Uhr können die Italiener ihre Stimme für die Neuwahl des Abgeordnetenhauses und des Senats abgeben. Am späten Nachmittag werden erste Hochrechnungen erwartet. Der Ausgang der Wahl ist offen, seit zwei Wochen dürfen keine Umfragen mehr veröffentlicht werden. Mehrere Bündnisse liegen eng beieinander. Als Favorit gilt das Mitte-Links-Bündnis mit Spitzenkandidat Pier Luigi Bersani.

