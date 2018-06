Fukushima (dpa) - Auch rund zwei Jahre nach dem GAU im Atomkraftwerk Fukushima ist die Bevölkerung noch immer teils extrem hoher radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Auf einem Kinderspielplatz der Provinzhauptstadt Fukushima zeigten Messinstrumente der Umweltschutzorganisation Greenpeace über 10 Mikrosievert pro Stunde an. In Deutschland mit einem Grenzwert von einem Millisievert im Jahr wäre der nach etwa vier Tagen erreicht, sagte Greenpeace-Atomexperte Heinz Smital der dpa. Dagegen betreibe Japan in evakuierten Landstrichen großen Aufwand zur Senkung der Strahlendosis.

