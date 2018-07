Houston (dpa) - Mit dem Wechsel zum NBA-Club Houston Rockets ist für Basketball-Nationalspieler Tim Ohlbrecht ein «Traum wahr geworden.» Der 24 Jahre alte Center hatte bei den Texanern einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschrieben, der bis zum Ende der laufenden Spielzeit garantiert ist. «Ich bin stolz, Deutschland auf dieser großen Bühne repräsentieren zu dürfen und werde jetzt noch intensiver arbeiten, um diese Chance entsprechend zu nutzen», erklärte der ehemalige Bundesliga-Profi auf der Homepage der Basketball Bundesliga.

Ohlbrecht wäre bei einem Einsatz der achte Deutsche, der in der besten Basketball-Liga der Welt gespielt hat. Die nächste Partie der Rockets steht am Mittwoch gegen die Milwaukee Bucks an. Er habe das Ziel, einmal in der NBA zu spielen, «trotz diverser Rückschläge in der Vergangenheit nie vollständig aus den Augen verloren», sagte der gebürtige Wuppertaler.

BBL-Geschäftsführer Jan Pommer zeigte sich erfreut, dass mit Ohlbrecht ein weiterer Deutscher den Sprung in die NBA geschafft hat. «Dass Tim Ohlbrecht nun in der NBA spielt, ist eine großartige Sache - schließlich ist er ein 'Kind' der Bundesliga», sagte Pommer.

Deutsche in der NBA:

* eingebürgert

- Ademola Okulaja stand in NBA-Kadern, kam aber nie zum Einsatz

- Peter Fehse wurde 2002 gedraftet, schaffte aber nicht den Sprung

- Tibor Pleiß wurde 2010 gedraftet und besitzt weiter NBA-Chancen

- Zahlreiche Spieler wie Kiki Vandeweghe oder Carlos Boozer wurden in Deutschland geboren, besitzen aber keine deutsche Staatsbürgerschaft

BBL-Mitteilung