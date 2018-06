Frankfurt/Main (dpa) - Ernüchterung nach der Wahl in Italien hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag auf Talfahrt geschickt. In der drittgrößten Euro-Volkswirtschaft, die als wichtiger Dominostein in Sachen Euro-Rettung gilt, droht nach den Parlamentswahlen politischer Stillstand.

Der Leitindex Dax sackte am Nachmittag um 1,55 Prozent auf 7653 Punkte ab. Der MDax büßte 0,95 Prozent auf 13 016 Punkte ein, und der TecDax verlor 1,02 Prozent auf 904 Punkte.

Börsenbriefautor Hans Bernecker bezeichnete das Ergebnis als «tipico italiano». Erwartungsgemäß regiere in dem südeuropäischen Land mal wieder das Chaos, so der Experte. Laut der Landesbank Baden-Württemberg sind die Märkte enttäuscht, dass das Mitte-Links-Bündnis um Spitzenkandidat Pier Luigi Bersani nicht wie erhofft als klarer Sieger hervorgegangen sei. Mit der Patt-Situation steige die Unsicherheit über den künftigen Kurs der italienischen Wirtschafts- und Europa-Politik.

Besonders deutlich unter Druck kamen europaweit die Finanzwerte: Die Titel der Commerzbank büßten 2,63 Prozent ein, und die der Deutschen Bank waren mit einem Abschlag von 4,26 Prozent Schlusslicht im Dax. Weit hinten reihten sich außerdem die Aktien von BASF ein, die aufgrund enttäuschender operativer Resultate 2,81 Prozent einbüßten.

Auf der positiven Seite gab es nur wenige Ausnahmen: Aktien von Fresenius und deren Tochter FMC stemmten sich nach Zahlen mit einem Plus von jeweils mehr als zwei Prozent gegen den Markt.

Am Rentenmarkt sank die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,26 Prozent am Vortag auf 1,18 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,30 Prozent auf 134,50 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,19 Prozent auf 144,74 Punkte zu. Der Euro kam unter Druck: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3077 (Montag: 1,3304) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7647 (0,7517) Euro.