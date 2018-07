Frankfurt/Main (dpa) - Ernüchterung über den Wahlausgang in Italien hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag auf Talfahrt geschickt. Der deutsche Leitindex Dax sackte in den ersten Minuten um 2,14 Prozent auf 7606 Punkte ab.

Der MDax büßte 1,65 Prozent auf 12 924 Punkte ein, und der TecDax verlor 1,82 Prozent auf 896 Punkte. «Berlusconi hat wohl das politische Comeback des Jahrhunderts geschafft - oder kann zumindest eine Hängepartie erzwingen», sagte Händler Jordan Hiscott von Gekko Markets. Beides sei Gift für die Aktienmärkte. In der drittgrößten Euro-Volkswirtschaft droht nach den bisherigen Ergebnissen eine politische Blockade.