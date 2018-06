Sofia (AFP) Mit dem Verkauf seiner Luxus-Armbanduhr will ein bulgarischer Bischof verhindern, dass in seiner Gemeinde das Licht ausgeht. Der Metropolit von Plowdiw, Nikolaj, habe der Kirche St. Marina seine Rolex angeboten, damit diese durch den Verkauf ihre klamme Kasse füllen und die Stromrechnung bezahlen könne, erklärte die Kirche, eine der größten in Mittelbulgarien. Die Strompreise in Bulgarien haben sich zwischen Dezember und Januar mehr als verdoppelt, was in der vergangenen Woche zu wütenden Protesten und zum Rücktritt von Regierungschef Boiko Borisow führte.

