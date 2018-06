Wernigerode (AFP) Eine 15-Jährige hat am Dienstag in einem Gymnasium in Wernigerode in Sachsen-Anhalt mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen. Zwei Mitschüler wurden leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Vorfall ereignete sich während des Französischunterrichts in einer achten Klasse.

