Brüssel (AFP) Deutschland unterstützt bei der Reform der EU-Fischereipolitik ein Verbot des Rückwurfs von Beifang ins Meer. Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) erklärte am Dienstag in Brüssel, sie sei für "strenge Regeln zu den Rückwurfverboten mit einem ehrgeizigen und verbindlichen Zeitplan". Zeitplan und Regeln für das im Grundsatz schon beschlossene Verbot waren ein Hauptpunkt beim Treffen der zuständigen EU-Minister, das am Dienstag begann.

