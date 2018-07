Berlin (AFP) Die Höhe des Elterngeldes kann sich einem Bericht zufolge ab diesem Jahr aufgrund einer Änderung der Berechnungsgrundlagen in bestimmten Fällen ändern. Wie die "Süddeutsche Zeitung" am Dienstag unter Berufung auf einen Experten für Steuerrecht berichtete, gibt es unter gewissen Voraussetzungen ein monatliches Minus von maximal 40,43 Euro. Dies gilt so aber nur für ein sehr gut verdienendes verheiratetes Elternteil mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von 4100 Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.