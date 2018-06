Berlin (AFP) Die CSU-Landesgruppe in Berlin will voraussichtlich einen eigenen Antrag des Bundestags auf Verbot der rechtsextremen NPD unterstützen. Es gebe eine entsprechende "Tendenz" unter den CSU-Abgeordneten im Bundestag, sagte Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt (CSU) am Dienstag in Berlin. Ziel sei es, "ein deutliches Zeichen zu setzen", und dem bereits beschlossenen Verbotsantrag der Bundesländer in Karlsruhe zum Erfolg zu verhelfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.