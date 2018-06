Berlin (AFP) Die CSU-Landesgruppe will die rechtliche Besserstellung von homosexuellen Lebenspartnerschaften auf das juristisch Nötigste beschränken. Es gebe unter den CSU-Abgeordneten in Berlin die "eindeutige Tendenz", über die vor einer Woche vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Forderungen zum Adoptionsrecht hinaus "keine anderen Weichenstellungen" vorzunehmen, sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt am Dienstag.

