Berlin (AFP) Ärzte der Berliner Universitätsklinik Charité sollen am kommenden Wochenende wieder die inhaftierte ukrainische Oppositionsführerin Julia Timoschenko besuchen können. "Heute ist die Lage wie folgt: Die Ärzte kommen vom 2. bis zum 4. März, um Frau Timoschenko zu behandeln", sagte der ukrainische Außenminister Leonid Koschara am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) in Berlin. Am vergangenen Wochenende waren die Mediziner nicht zu Timoschenko vorgelassen worden. Koschara bezeichnete dies als "technischen Fehler".

