Berlin (AFP) Obwohl immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland wegen psychischer Leiden krankgeschrieben werden, ist Burnout laut dem neuen DAK-Gesundheitsreport "kein Massenphänomen". 2012 hätten die Ärzte nur bei jedem 500. Mann und jeder 330. Frau ein Burnout auf der Krankschreibung vermerkt, erklärte DAK-Chef Herbert Rebscher bei der Vorstellung der Studie am Dienstag in Berlin. Allerdings habe sich das Bewusstsein und die Sensibilität von Ärzten und Patienten gegenüber psychischen Erkrankungen "deutlich verändert". Arbeitnehmer sprächen heute beim Arzt leichter über psychische Beschwerden.

