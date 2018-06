Berlin/Sofia (AFP) Russland und die USA wollen nach den Worten des russischen Außenministers Sergej Lawrow gemeinsam auf Gespräche zwischen der Führung in Damaskus und der Opposition über eine friedliche Beilegung des Konflikts hinarbeiten. "Russland und die USA werden alles in ihren Kräften Stehende tun, damit es zu einem Dialog zwischen den Behörden und der Opposition in Syrien kommt", sagte Lawrow laut russischen Nachrichtenagenturen am Dienstag nach einem ersten Treffen mit US-Außenminister John Kerry in Berlin.

