Berlin (AFP) Die SPD hat Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) Entscheidungsschwäche in der Frage eines Verfahrens zum Verbot der NPD vorgeworfen. "Wir brauchen keinen zaudernden Innenminister", sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Thomas Oppermann am Dienstag in Berlin. "Der Innenminister sollte der NPD nicht zeigen, wie wankelmütig einige Demokraten auf den Nazismus reagieren." Oppermann forderte Friedrich und die Bundesregierung auf, einen eigenen Verbotsantrag beim Verfassungsgericht einzureichen. "Wir brauchen jetzt das geschlossene Vorgehen aller Demokraten", sagte er.

