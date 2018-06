Berlin (AFP) Die Unionsfraktion will ihre Haltung zu einem möglichen NPD-Verbotsantrag des Bundestags erst festlegen, wenn die Regierung ihre Entscheidung dazu getroffen hat. "Wir warten jetzt erstmal die offizielle Haltung der Regierung ab", sagte Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) am Dienstag in Berlin.

