Stockholm (dpa) - Ikea zieht im Pferdefleischskandal auch in Deutschland die Notbremse. Die schwedische Möbelkette hat den Verkaufsstopp für seine populären Hackfleischklöße «Köttbullar» auf Deutschland und insgesamt 23 weitere Länder ausgeweitet. Die deutsche Ikea-Sprecherin Sabine Nold sagte, der europaweite Verkaufsstopp für die Hackfleischbällchen gelte sowohl für die Ware, die im Shop verkauft wird, als auch für die Restaurants in den 46 deutschen Ikea-Häusern. Vorausgegangen war ein Bericht aus Tschechien über Spuren von Pferdefleisch in den Ikea-Klopsen.

