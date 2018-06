Tokio (dpa) - Der unsichere Wahlausgang in Italien hat an den Börsenplätzen weltweit für deutliche Kursverluste gesorgt. Die Wall Street in New York und der Nikkei-Index in Japan gingen auf Talfahrt. Auch der Euro ist weiter kräftig unter Druck. Die Risikoaufschläge zehnjähriger italienischer Staatsanleihen schossen zum Handelsstart um 44 Basispunkte auf 336 Basispunkte in die Höhe. In der drittstärksten Euro-Volkswirtschaft droht angesichts des unklaren Wahlergebnisses eine politische Blockade. Eine solche Unsicherheit in dem Euro-Krisenland gilt als Gift für die Märkte.

