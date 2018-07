Warschau (AFP) Polen soll nach den Worten von Präsident Bronislaw Komorowski erst nach den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Jahr 2015 über einen Beitritt zum Euro entscheiden. Um die Entscheidung "in Ruhe" treffen zu können, solle sich das Land zunächst auf die Erfüllung der sogenannten Maastricht-Kriterien konzentrieren, sagte Komorowski am Dienstag in Warschau nach Gesprächen mit dem Kabinett. Die Kriterien schreiben unter anderem Grenzen für die Staatsverschuldung vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.