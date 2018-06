Paris (AFP) Im Zusammenhang mit der Attentatsserie des Islamisten Mohamed Merah vor knapp einem Jahr hat die französische Polizei erneut zwei Verdächtige festgenommen. Die Behörden verdächtigen die 20 und 23 Jahre alten Männer der Komplizenschaft mit Merah, wie am Dienstag aus Ermittlerkreisen verlautete. Sie wurden am Morgen und Nachmittag in der südfranzösischen Stadt Toulouse festgenommen. In den vergangenen Wochen waren im Zuge der Ermittlungen bereits drei Verdächtige festgenommen worden. Sie kamen aber nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß.

