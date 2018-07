Barcelona (SID) - Der FC Barcelona ist an einer Verpflichtung des brasilianischen Fußball-Talents Neymar interessiert. "Neymar genießt bei unserem Trainerstab Priorität", sagte Barça-Vizepräsident Josep Maria Bartomeu dem TV-Sender Barcelona Televisió. Der 21-Jährige steht bis Juni 2014 noch in seiner Heimat beim FC Santos unter Vertrag. "Wenn Neymar sagt, dass er seinen Verein verlassen will, wird Barça zur Stelle sein", meinte Bartomeu.

Der brasilianische Hoffnungsträger für die Heim-WM 2014 war zuletzt auch mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München in Verbindung gebracht worden. "Das ist ein großer Verein mit Spielern von außergewöhnlicher Qualität. Ich könnte mir Bayern München durchaus vorstellen. Es gibt jetzt nichts, was dagegen spricht. Aber das ist noch Zukunftsmusik", hatte Neymar zuletzt im SID-Interview erklärt.