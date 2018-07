Paris (SID) - Der englische Topstar David Beckham von Paris St. Germain wird im Achtelfinalspiel des französischen Fußball-Pokals gegen Olympique Marseille am Mittwoch sein Debüt in der Startelf geben. Das gab Trainer Carlo Ancelotti auf einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt. "Er ist in einer guten Verfassung, er hat die Erfahrung und die Qualität, uns zu einem Sieg zu verhelfen", sagte Ancelotti weiter.

Am vergangenen Sonntag kam der 37-jährige Beckham im Spitzenspiel der französischen Liga gegen Marseille erstmals für seinen neuen Arbeitgeber zum Einsatz. Der englische Altstar, der Ende Januar aus Los Angeles gekommen war, wurde beim 2:0-Sieg des Hauptstadtklubs in der 76. Minute eingewechselt.