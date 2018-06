Düsseldorf (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss in nächster Zeit auf Angreifer Stefan Reisinger verzichten. Wie der Aufsteiger am Dienstag mitteilte, zog sich der 31-Jährige am vergangenen Samstag im Spiel bei Schalke 04 (1:2) einen Muskelfaserriss im rechten Hüftbeuger zu. Zur voraussichtlichen Dauer des Ausfalls machten die Rheinländer keine Angaben.