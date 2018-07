Frankfurt/Main (SID) - Präsident Wolfgang Niersbach hat sich für den Bau des DFB-Leistungszentrums in Frankfurt/Main ausgesprochen. "Es macht Sinn, dieses Wissenszentrum in Frankfurt zu bauen. Bis zum Bundestag im Oktober wird alles so weit klar sein, dass ein Beschluss getroffen werden kann", sagte Niersbach.

Einen Zeitplan für den Bau des Leistungszentrums, das 40 Millionen Euro kosten soll, gibt es offziell noch nicht. Dennoch halten sich Gerüchte über eine geplante Fertigstellung bis zum Jahr 2018. Das Leistungszentrum soll mehrere Fußballplätze, ein Fitness- und Rehazentrum sowie Laufstrecken und Medieneinrichtungen umfassen. Genutzt werden soll es von allen Nationalmannschaften, für die Ausbildung der Bundesligatrainer und der Spitzenschiedsrichter.