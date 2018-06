Mainz (dpa) - Der SC Freiburg hat mit einer famosen Aufholjagd gegen den FSV Mainz 05 und unbändigem Kampfgeist zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte mit einem 3:2-Sieg das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht.

In einer packenden Partie ließen sich die Breisgauer Fußball-Profis am Dienstagabend auch von einem Blitz-Doppelschlag nicht entmutigen: Nach Verlängerung setzte sich der Sport-Club beim FSV Mainz mit 3:2 (2:2,0:2) durch. Der unmittelbar zuvor eingewechselte Ivan Santini (86.) sowie Daniel Caligiuri mit einem umstrittenen Foulelfmeter (90. +3) in der Nachspielzeit retteten die Gäste in die Verlängerung. Caligiuri erzielte dann auch noch den Siegtreffer (108.). «Wir hören nie auf den Willen zu verlieren», meinte der Matchwinner: «Wir wussten: Sobald wir ein Tor schießen, ist wieder alles offen.»

Die Mainzer - seit der 65. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Zdenek Pospech in Unterzahl - hatten in der Partie am Dienstagabend nach vier Minuten bereits mit 2:0 durch die Tore von Shawn Parker (2. Minute) und Niki Zimling (4.) geführt. «Das war ein typischer Pokalfight», resümierte Mainz-Präsident Harald Strutz - aber auch das fünfte Heimspiel der Rheinhessen ohne Sieg in diesem Jahr. «Das war absolut ärgerlich und unnötig», kritisierte FSV-Akteur Julian Baumgartlinger.

Den Sieg hatten sich nach 120 Minuten die Freiburger Gäste erlaufen, erspielt - und redlich verdient. So ratlos sie nach den beiden frühen Treffern binnen 120 Sekunden für einen Moment auch über den Rasen geschlichen waren, so rasant kämpften sie sich in die Partie zurück. Auch wenn sie größte Mühe hatten, den ausgeruhten Parker nach dessen Liga-Sperre zu bremsen. Der FSV-Angreifer prüfte nach nur 68 Sekunden mit einem Freistoß SC-Keeper Oliver Baumann, kurz darauf nutzte er einen Rückpass von Chinedu Ede zur Führung.

Gespielt waren da gerade mal zwei Minuten. Und weniger als 120 Sekunden später zappelte der Ball erneut im Netz. Der Däne Zimling ließ seinem Premierentor im Mainzer Dress beim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg vom Wochenende Treffer Nummer 2 folgen. Mit einem wuchtigen Distanzschuss machte er den «Raketenstart» (FSV-Manager Christian Heidel) perfekt. «Da konnte der ein oder andere die Anfangsnervosität nicht ablegen», kommentierte Freiburgs Sportdirektor Dirk Dufner in der Halbzeitpause.

Bis dahin hatten sich die Breisgauer allerdings längst wieder aufgerappelt. Trainer Christian Streich nahm den glücklosen Vegar Hedenstad in der 13. Minute raus, brauchte Jonathan Schmid und stellte die Mannschaft leicht um. Das half. Ihre stärkste Phase der ersten Hälfte hatten die Gäste nach einer guten halben Stunde: Caligiuri (33.) prüfte den für Christian Wetklo ins Tor gerückte Heinz Müller, Johannes Flum (37.) und Oliver Sorg (39.) mit einem Lattentreffer verpassten ebenfalls den Anschlusstreffer.

«Das war insgesamt eine sehr, sehr ausgeglichene Halbzeit», bilanzierte Heidel. Und eine ohne Aufreger für Mainz-Trainer Thomas Tuchel, nachdem er am Vortag die Schiedsrichter kritisiert hatte und seine Mannschaft «krass benachteiligt» würde. Beim Platzverweis von Pospech blieb Tuchel dann auch ruhig. Wegen wiederholten Foulspiels musste der Mainzer Verteidiger frühzeitig das Feld verlassen.

Tuchel reagierte auf die Unterzahl, nahm den starken Offensivmann Parker raus und brachte in Junior Diaz einen weiteren Verteidiger. Das größte Glück der Hausherren war zunächst noch die Fahrlässigkeit der mehr als bemühten Gäste. Dreimal scheiterten sie in einer turbulenten Schlussphase am Aluminium, dann traf der zwei Minuten zuvor eingewechselte Santini.

Mit dem Elfmeter in Nachspielzeit leitete Caligiuri endgültig die Wende ein: Nach einem Zweikampf zwischen Bo Svenssson und Santini entschied Referee Deniz Aytekin auf Strafstoß. «Da kann man Elfmeter geben», räumte Strutz ein. Der Siegtreffer zum größten Erfolg der Freiburger im DFB-Pokal gelang Caligiu.