Rom (AFP) Die Linke hat die Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Italien denkbar knapp gewonnen. Wie das Innenministerium in Rom in der Nacht zum Dienstag nach Auszählung fast aller Stimmen mitteilte, erlangte das Bündnis mit seinem Spitzenkandidaten Pier Luigi Bersani 29,55 Prozent der Stimmen vor der Mitte-Rechts-Allianz des früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi mit 29,18 Prozent. Gemäß dem italienischen Wahlrecht wird der führenden Liste automatisch die absolute Mehrheit im Abgeordnetenhaus zugesprochen.

