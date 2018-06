Rom (AFP) Italien befindet sich nach den Worten des Spitzenkandidaten der Linken, Pier Luigi Bersani, nach den Parlamentswahlen in einer "heiklen Lage". Die Linke habe die Abstimmung im Abgeordnetenhaus gewonnen und liege auch im Senat an Stimmen gemessen vorn, sagte Bersani in der Nacht zum Dienstag in seiner ersten Reaktion auf die Teilergebnisse der zweitägigen Parlamentswahlen. Trotzdem sei "jedem klar", dass sich das Land nun in einer "sehr heiklen Lage" befinde.

