Berlin (dpa) - Altmeister Nick Cave ist erfolgreich in die Album-Charts gestartet. Das 15. Studioalbum von ihm und seiner Band The Bad Seeds «Push The Sky Away» stieg auf Platz zwei ein, wie die Marktforscher von Media Control am Dienstag mitteilten.

In den Single-Charts hat Deutschlands Grand-Prix-Beitrag von Cascada zugelegt: «Glorious» steht nach Platz 36 in der Vorwoche nun auf dem sechsten Rang.

Angeführt werden die Singles weiterhin von will.i.am feat. Britney Spears mit «Scream & Shout». Dahinter stehen Rihanna feat. Mikky Ekko («Stay») auf Platz zwei, gefolgt von Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz mit «Thrift Shop» auf der Drei. Arash feat. Sean Paul («She Makes Me Go) stiegen neu auf Platz fünf ein.

In dem Album-Charts hat sich Schlagerstar Heino wieder die Spitze zurückerobert. Nach einem zweiten Rang in der Vorwoche steht «Mit freundlichen Grüßen» jetzt wieder auf Platz eins. Hinter Nick Cave & The Bad Seeds auf der Zwei belegen die Rapper Kollegah & Farid Bang («Jung, Brutal, Gutaussehend 2») Rang drei.

Weitere hohe Neueinsteiger waren Blutengel mit dem Album «Monument» auf Rang vier und DJ Ötzi («Es ist Zeit») auf Platz sieben.

Die kompletten Charts werden offiziell erst am Freitag veröffentlicht.