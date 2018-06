Jerusalem (AFP) Erstmals seit der Vereinbarung eines Waffenstillstands zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas vor drei Monaten ist ein Raketenangriff auf den Süden Israels verübt worden. Eine Rakete sei am frühen Dienstagmorgen in der Nähe von Aschkelon eingeschlagen, sagte Polizeisprecher Micky Rosenfeld. Das Geschoss habe niemanden verletzt, sondern lediglich Schäden an einer Straße angerichtet.

