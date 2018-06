Moskau (AFP) Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat "extremistische" Aufständische für den anhaltenden blutigen Konflikt in Syrien verantwortlich gemacht. "Die Extremisten haben derzeit die Oberhand in den Reihen der Opposition", sagte Lawrow am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Moskau. Diese setzten "auf die militärische Lösung und blockieren jede Initiative für einen Dialog".

