Hamburg (dpa) - Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. In Hamburg haben am Morgen Angestellte in öffentlichen Einrichtungen die Arbeit niedergelegt. Darunter war nach Gewerkschaftsangaben auch das Veterinär- und Einfuhramt. Die Mitarbeiter nehmen dort normalerweise Proben von Lebens- und Futtermitteln, die über den Hamburger Hafen kommen. «Wir wollen den Arbeitgebern deutlich machen, dass sie sich bewegen müssen», sagte Verdi-Landesbezirksleiter Wolfgang Abel. Sonst gehe es bald «richtig zur Sache». Die Angestellten fordern ein Gehaltsplus von 6,5 Prozent.

