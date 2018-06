Dubai (SID) - Auch für Tennisprofi Tobias Kamke hat sich der Trip an den Persischen Golf schon gelohnt. Der Lübecker folgte Daniel Brands (Deggendorf) ins Achtelfinale des ATP-Turniers in Dubai und hat damit ebenfalls ein Preisgeld von 22.575 Dollar (17.250 Euro) sicher. Kamke gewann am Dienstag 4:6, 6:4, 6:4 gegen den Kasachen Michail Kukuschkin und trifft in der Runde der letzten 16 auf den an Nummer drei gesetzten Tomas Berdych (Tschechien) oder Rajeev Ram (USA). Brands spielt gegen den an Nummer acht gesetzten Russen Michail Juschni.