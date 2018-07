Luxor (dpa) - Ein Heißluftballon mit mehreren Touristen ist in der ägyptischen Stadt Luxor abgestürzt. 14 Leichen seien gefunden worden, teilten Ärzte der Nachrichtenagentur dpa mit. Nach Medienberichten war der Ballon mit 20 Touristen an Bord in eine Zuckerrohrplantage im Westen der Stadt gestürzt. Die Nationalität der Opfer ist noch unklar. Luxor ist mit seinen Tempelanlagen eine der Haupttouristenattraktionen in Ägypten.

