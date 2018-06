Istanbul (AFP) Die türkische Kurdenpartei BDP hofft auf einen Durchbruch bei den Bemühungen um eine Beendigung des Kurdenkonflikts in der Türkei bis zum kurdischen Neujahrsfest am 21. März. Der inhaftierte Rebellenchef Abdullah Öcalan wolle in den kommenden zwei bis drei Wochen einen umfassenden Friedensplan vorlegen, sagte BDP-Chef Selahattin Demirtas nach einer Meldung der kurdischen Tageszeitung "Özgür Gündem" vom Dienstag. Bis Newroz erwarte er "positive Entwicklungen". Öcalan plant nach Medienberichten einen Waffenstillstand und einen Rückzug seiner PKK aus der Türkei.

