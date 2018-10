Washington (AFP) Der designierte neue US-Finanzminister Jack Lew hat eine wichtige Hürde im Senat genommen: Der Finanzausschuss der Kongresskammer gab am Dienstag in Washington mit 19 zu fünf Stimmen grünes Licht für den Wunschkandidaten von Präsident Barack Obama. Der Haushaltsexperte Lew muss nun noch vom Plenum des Senats bestätigt werden, auch dort gilt eine Mehrheit als sehr wahrscheinlich. Die Abstimmung könnte bereits am Mittwoch stattfinden, hieß es aus Kreisen von Obamas Demokraten.

