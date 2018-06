Rom (dpa) - Das Mitte-Links-Bündnis in Italien ist stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus. Die Koalition mit seinem Spitzenkandidaten Pier Luigi Bersani kam auf 29,54 Prozent, wie das Innenministerium in Rom mitteilte. Damit liegt er denkbar knapp vor Berlusconis Bündnis, das 29,18 Prozent erhielt. Das Mitte-Links-Bündnis bekommt als stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus die Mehrheit. Im Senat hat Bersanis Zusammenschluss zwar die meisten Stimmen bekommen, aber nicht die Mehrheit der Sitze. Im Senat, der jedem Gesetz zustimmen muss, ist Bersanis Lager also auf Partner angewiesen.

