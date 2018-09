Frankfurt/Main (dpa) - Eine erfreulich verlaufene italienische Anleiheauktion und überraschend starke Daten vom US-Immobilienmarkt haben den Dax am Mittwoch wieder in Richtung 7700 Punkte getrieben. Mit plus 1,04 Prozent bei 7675,83 Punkten ging der deutsche Leitindex aus dem Handel.

Der MDax rückte um 1,06 Prozent auf 13 140,97 Punkte vor und der TecDax stieg um 0,52 Prozent auf 908,15 Punkte. Für die unklaren politischen Machtverhältnisse in Italien muss das Land zwar mit steigenden Zinskosten für seine Staatsanleihen draufzahlen, allerdings blieb der Zins für richtungsweisende zehnjährige Anleihen unter der psychologisch wichtigen Marke von fünf Prozent.