Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat von der guten Stimmung an der Wall Street profitiert. Dank der guten Vorgaben rückte der Dax im frühen Geschäft um 0,34 Prozent auf 7623 Punkte vor und kehrte so über die Marke von 7600 Punkten zurück.

Am Vortag hatte er diese wegen der Patt-Situation in Italien knapp unterschritten. Mit seiner Talfahrt um mehr als zwei Prozent hatte der Leitindex seine Jahresgewinne am Dienstag komplett abgegeben. Der MDax verbesserte sich zur Wochenmitte um 0,45 Prozent auf 13 062 Punkte, und der TecDax gewann 0,22 Prozent auf 905 Punkte.

«Wer außer Ben Bernanke könnte die von den Wahlergebnissen in Italien aufgewühlten Märkte beruhigen», sagte Roger Peeters, Vorstand von Close Brothers Seydler Research mit Blick auf die Aussagen des US-Notenbankchefs, die am Vorabend die Kurse in New York gestützt hatten. Auf Unternehmensseite war die Nachrichtenlage im Dax sehr ruhig, so dass eher Werte aus der zweiten Reihe in den Fokus rückten. EADS-Aktien zogen im MDax nach Zahlen um fünf Prozent an. Kabel Deutschland dagegen sackten dort wegen eines Berichts in ähnlichem Maße ab. Demnach soll der britische Mobilfunker Vodafone seine Übernahmepläne für den Kabelnetz-Betreiber vorerst zurückgestellt haben.