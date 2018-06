Vatikanstadt (AFP) Papst Benedikt XVI. hat am Mittwoch auf dem Petersplatz im Vatikan die letzte Generalaudienz seines Pontifikats gegeben. Der 85-jährige Kirchenvater, der am Donnerstagabend aus dem Amt scheiden will, ließ sich in seinem Papamobil durch eine Menge von mehr als 100.000 Gläubigen fahren, bevor er die Worte an sie richtete. "Gott wird seine Kirche nicht kentern lassen", sagte der Papst, der künftig den Titel "emeritierter Papst" tragen wird. Zahlreiche Gläubige hielten Fahnen oder Spruchbänder mit Aufschriften wie "Danke" in die Luft.

