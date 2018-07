Berlin (AFP) Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Ermittlungen gegen einen früheren Wachmann des NS-Vernichtungslagers Auschwitz eingeleitet. "Es gibt ein Ermittlungsverfahren", sagte der Stuttgarter Staatsanwalt Jan Dietzel dem Berliner "Tagesspiegel" (Donnerstagsausgabe). Die Akten zu dem Fall des 93-Jährigen, der nach Recherchen der Zeitung in Baden-Württemberg lebt, seien von der Zentralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg an die Justiz übergeben worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.