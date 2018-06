Lomé (AFP) Der einst in die Leuna-Affäre in Deutschland verwickelte frühere Chef des französischen Erdölkonzerns Elf, Loïk Le Floch-Prigent, ist unter Auflagen aus der Haft in Togo entlassen worden. Die Justiz habe seine Freilassung "aus gesundheitlichen Gründen" angeordnet, erklärte die Staatsanwaltschaft des Landes am Dienstagabend. Le Floch-Prigent, der in Togo wegen Betrugsverdachts inhaftiert war, müsse sich aber weiterhin den Behörden zur Verfügung halten. Der 69-Jährige sollte noch am Dienstag das Land in Richtung Paris verlassen. Sein Umfeld bestätigte die Justizentscheidung.

