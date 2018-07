Berlin/Stuttgart (AFP) Wenige Tage vor der entscheidenden Sitzung des Bahn-Aufsichtsrats zu Stuttgart 21 hat Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) auf ein Vorankommen bei dem Projekt gedrungen. Der Minister appellierte am Mittwoch in Berlin an die "Verantwortung" der Projektpartner, aus der sich ergebe, "dass anfallende Mehrkosten entsprechend der schriftlichen Verpflichtungen in einer auszuhandelnden Weise aufzuteilen sind". Zuvor hatten Ramsauer, Bahn-Chef Rüdiger Grube und weitere Vertreter von Bund und Bahn im Bundestag-Verkehrsausschuss zur Kostenentwicklung bei Stuttgart 21 gesprochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.