Berlin (AFP) Die geringe Zahl von Frauen in Ingenieurberufen entwickelt sich nach Ansicht eines Beratergremiums der Bundesregierung zum "Engpass für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit" Deutschlands. Wie die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) in ihrem am Mittwoch in Berlin vorgelegten Jahresgutachten mitteilte, müssten mehr qualifizierte Frauen für den Arbeitsmarkt "aktiviert" werden, um das Problem fehlender Fachkräfte im naturwisseschaftlich-technischen Bereich nicht zu verschärfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.