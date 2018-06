Berlin (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat in einem Telefongespräch mit dem italienischen Präsidenten Giorgio Napolitano die Wogen über seine Äußerung zur Italien-Wahl zu glätten versucht. Steinbrück habe mit dem Präsidenten ein "klärendes Gespräch" geführt, sagte sein Sprecher Michael Donnermeyer am Mittwochabend der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Dabei sei "alles ausgeräumt" worden. Um eine Entschuldigung seitens des Kanzlerkandidaten habe es sich aber nicht gehandelt, betonte Donnermeyer.

