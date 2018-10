Gießen (AFP) Durch die Sprengung eines Geldautomaten haben Unbekannte im hessischen Langgöns-Oberkleen ein Haus schwer beschädigt. Das Technische Hilfswerk (THW) habe das Gebäude zwischenzeitlich abstützen müssen, teilte die Polizei in Gießen am Mittwoch mit. Derzeit prüfe ein Statiker das Ausmaß der Schäden. Ein 50-jähriger Mann, der über der Bankfiliale in dem Haus wohnt, blieb laut Polizei bei der Explosion unverletzt.

