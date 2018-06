Wolfsburg (AFP) Der Volkswagen-Konzern lässt die Mitarbeiter seiner sechs großen westdeutschen Werke an den sprudelnden Unternehmensgewinnen teilhaben: VW zahle den rund 100.000 Tarifbeschäftigten in Wolfsburg, Braunschweig, Emden, Hannover, Kassel und Salzgitter eine Erfolgsbeteiligung von 7200 Euro brutto für das Geschäftsjahr 2012, wie ein Volkswagen-Sprecher am Mittwoch in Wolfsburg sagte. Damit fällt die Prämie geringer aus als die Rekordzahlungen für das Jahr 2011, für das VW 7500 Euro Erfolgsbonus zahlte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.