Offenbach (AFP) Dieser Winter ist so trüb wie kein anderer seit 1951: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach nach einer ersten Auswertung aller Messdaten mitteilte, schien die Sonne hierzulande nur etwa 96 Stunden. Das war die geringste Zahl an Sonnenstunden seit Beginn der flächendeckenden Aufzeichnungen in Deutschland vor 62 Jahren. Den Angaben zufolge liegt die durchschnittliche Sonnenscheindauer bei 154 Stunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.