New York (dpa) - Trotz hoher Einschaltquoten will der diesjährige Oscar-Moderator Seth MacFarlane (39) die Gala-Veranstaltung kein zweites Mal präsentieren.

«Auf keinen Fall», schrieb MacFarlane am Dienstag beim Kurznachrichtendienst Twitter als Antwort auf die Frage, ob er nochmal antreten würde. «Aber es hat sehr viel Spaß gemacht.» Der amerikanische Schauspieler und Comedian war von US-Medien nach seiner Moderation bei der Gala am Sonntagabend in Los Angeles für seine angeblich zu beleidigenden Witze kritisiert worden.