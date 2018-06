Conakry (AFP) Bei einer Demonstration der Opposition im westafrikanischen Guinea sind nach amtlichen Angaben mindestens 43 Menschen verletzt worden. Mehrere tausend Demonstranten in der Hauptstadt Conakry forderten am Mittwoch freie und transparente Wahlen zum Parlament am 12. Mai. Zugleich protestierten sie gegen die südafrikanische Firma WayMark, die das von der Opposition angezweifelte Wählerverzeichnis überprüfen soll.

