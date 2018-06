Kolkata (AFP) In der ostindischen Großstadt Kolkata sind beim Brand eines mehrstöckigen Markts 19 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere hundert Feuerwehrleute wurden nach Angaben der Behörden in der Nacht zum Mittwoch zu dem Brand im Surya-Sen-Markt gerufen. 38 Bewohner des Gebäudes seien bei dem Großeinsatz gerettet worden. Das sechsstöckige Gebäude liegt in der Nähe des Bahnhofs von Kolkata.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.